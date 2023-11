Filhos de Arlindo Cruz são assaltados após homenagem ao pai

O cantor Arlindinho, sua irmã Flora Cruz e o produtor Leonardo foram vítimas de um assalto no Rio durante a madrugada deste domingo (12), algumas horas após participarem do "DiArlindo", uma apresentação em homenagem ao pai, o sambista Arlindo Cruz.

O show aconteceu na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, no noite de sábado (11). Na manhã seguinte, a equipe do artista usou as redes sociais dele para informar o episódio e pedir a pessoas próximas a família para tomarem cuidado com potenciais golpes.

“Nesta madrugada, o artista Arlindinho, a sua irmã Flora Cruz e o produtor Leonardo foram assaltados e levaram todos os celulares. Orientamos aos amigos e conhecidos a não fazerem qualquer tipo de depósito caso haja algum pedido. Pode ser golpe”, escreveu o comunicado.

As vítimas não entraram em detalhes a respeito do roubo. Em seu perfil, no entanto, Flora disse que, apesar do susto, os três tiveram apenas perdas materiais no episódio. "Ainda estou em estado de choque, mas grata pelo livramento. Obrigada a todos pela preocupação", escreveu a filha de Arlindo Cruz.

A apresentação em homenagem ao pais das vítimas do assalto contou com a presença de artistas como Mumuzinho e Suel. Arlindo está afastado dos palcos desde 2017, quando sofreu um acidente vascular cerebral (AVC). Desde então, o artista realiza tratamento médico para se recuperar das sequelas do problema.