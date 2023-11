Ana Hickmann faz primeira postagem após denúncias de agressões contra o marido

A apresentadora Ana Hickmann fez a primeira aparição nas redes sociais após ter sido vítima de violência doméstica no último sábado (11). Através de um compilado de fotos do filho, Alexandre, de 9 anos, a apresentadora se declarou para o pequeno e demonstrou otimismo para os próximos dias.

‘’Minha força, minha motivação, o amor da minha vida!!! É por ele que eu acordo e vou atrás dos meus sonhos todos os dias. Obrigada pelas mensagens de carinho. Hoje é um novo dia.’’ declarou a apresentadora na legenda da publicação.

Nos comentários, diversos usuários desejaram forças para Ana Hickmann. ‘’Você é uma mulher incrível!!! Tem força, tem luz, tem amor no coração… e tem uma torcida imensa de pessoas que te querem bem!!! Que seu filhote te inspire e que Deus te fortaleça!’’, comentou uma. ‘’Uma mulher calada, muitas vezes é uma mulher sofrendo sozinha. A mulher que denuncia, faz um movimento de força, coragem e de basta!’’, comentou outra.

O episódio que levou a apresentadora a delegacia de Itu, em São Paulo, aconteceu no último sábado. Conforme o registro de ocorrência, a briga teria sido presenciada por funcionários e pelo filho do casal. Alexandre teria fechado uma porta de correr no braço da apresentadora, quando ela tentou pegar o aparelho celular para acionar a polícia. Por isso, precisou utilizar uma tipóia. Além disso, Alexandre teria ameaçado a apresentadora a agredi-la com cabeçadas.



No último domingo (12), Ana Hickmann apagou as fotos com Alexandre e deixou de segui-lo nas redes sociais. No mesmo dia, Alexandre mudou a foto de perfil no Instagram e arquivou mais de 3 mil fotos.