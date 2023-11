Clima tenso! Anitta e Regina Casé trocam alfinetadas em festa

De volta em terras brasileiras, a “Girl From Rio” aproveitou para curtir sem moderação o aniversário de Paula Marinho, filha de um dos donos do Grupo Globo, João Roberto Marinho. Anitta se divertiu ao lado de Juliette, cantou de forma espontânea no palco da festa, e ainda deu uma alfinetada na apresentadora Regina Casé, após um comentário da atriz.



Durante todo o evento, Regina ficou com a responsabilidade de apresentar os shows e mediar as apresentações, usando do bom humor e da descontração para entreter os convidados. No entanto, foi quando a apresentadora fez um comentário mencionando a roupa da cantora, que Anitta se desagradou.

"Todo mundo que usa esse vestidinho curtinho que a gente vulgarmente chama de 'abajur de b*c*ta', fica puxando o tempo todo para baixo. Vocês já repararam que a Anitta fica o tempo todo puxando pra cima?", disse a apresentadora, que finalizou dizendo: "Por isso que ela é f*da, entendeu".

🚨EITA Regina Casé fala sobre Anitta levantar o vestido para cima e a Cantora responde:



— Primeira Mão Anitta (@pmaanitta) November 12, 2023

O “elogio” acabou gerando um desconforto em Anitta, que pegou o microfone e respondeu: "Eu cantei a letra inteira aqui que ninguém sabe e eu sou f*da porque eu puxo o vestido pra cima", disse a cantora, que havia acabado de cantar uma música. Casé então desconversou e seguiu com as apresentações.

Após o vídeo do momento viralizar nas redes sociais, a cantora se manifestou e disse, sem citar nomes, que nada mudou entre as duas, e que ambas têm liberdade para brincar uma com a outra. "Que noite engraçada. Amo estar entre meus amigos lindos, amados, desses que temos liberdade de brincar e ser quem somos", comentou a poderosa.