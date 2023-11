Adolescente de 14 anos é atropelada no entorno do Maracanã

Uma adolescente de 14 anos foi atropelada, na noite deste sábado (11), na Rua São Francisco Xavier, no Maracanã. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a menina foi levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar com ferimentos moderados.

Agentes do Quartel da Tijuca foram acionados para atender a ocorrência, às 22h55, que ocorreu perto do número 700 da via, na altura da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Segundo o Centro de Operações Rio (COR), foi necessário que duas vias fossem interditadas para o trabalho das equipes.



A Polícia militar informou, em nota, que agentes do 6ºBPM (Tijuca) foram acionados para a ocorrência. Segundo a PM, a jovem estava no chão aguardando o socorro assim como o motoristas que a atropelou.

O caso foi registrado na 18° DP (Praça da Bandeira). Há cerca de 2 horas antes do acidente, estava ocorrendo o clássico entre Flamengo e Fluminense no estádio do Maracanã, próximo ao local onde a adolescente foi atropelada.