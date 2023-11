Preso suspeito de tentar sequestrar bebê em Maricá

Tentativa de sequestro aconteceu no último dia 20 de outubro, no Barroco - Foto: Reprodução

Um homem acusado de tentar sequestrar um bebê em Itaipuaçu, distrito de Maricá, no mês de outubro, foi encontrado e preso em Niterói na tarde desta sexta-feira (10). O suspeito, não identificado, também é acusado de assaltos na Região Oceânica de Niterói.

A tentativa de sequestro aconteceu no último dia 20 de outubro. De acordo com relatos, o acusado tentou roubar o celular de uma babá que passeava com a criança em uma carrinho de bebê no bairro Barroco. A vítima teria resistido ao assalto; em resposta, o homem, que estava armado com uma tesoura, teria ameaçado levar o bebê.

A mulher conseguiu escapar junto com a criança, ilesos. O crime foi registrado por uma câmera de segurança no local. Nesta sexta (10), agentes da operação Segurança Presente Niterói localizaram o acusado com base em informações do setor de inteligência da Polícia.



Ele foi capturado e levado para a 81ªDP (Itaipu), de onde foi conduzido para uma unidade prisional. Com ele, os policiais encontraram um estilete, uma chave de fenda e dois aparelhos celulares. A Polícia apura se ele também está envolvido com algumas ocorrências de assalto na Região Oceânica, pelas quais foi acusado.