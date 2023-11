Acusado de matar mãe e filho a facadas em Itaboraí é preso

O principal acusado de matar Rosângela Vicente da Trindade, de 47 anos, e Breno de Souza Nogueira, de 20, assassinados no último mês de junho, foi preso em Niterói nesta sexta-feira (10). O suspeito, de 41 anos, teria sido o responsável pelo ataque a facadas que matou a mãe e seu filho em Itamarati, bairro de Itaboraí.

Identificado como Zaquiel de Souza Mendes, o homem estaria residindo no Jardim Catarina, em São Gonçalo. Em junho desse ano, ele teria matado as duas vítimas por conta de uma briga envolvendo herança. A motivação do crime, no entanto, ainda é apurada pela Polícia Civil.

Ele já tinha anotações criminais por roubo, receptação e estelionato em seu histórico. O acusado foi preso por agentes da policiais militares da operação Segurança Presente e levado para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), de onde deve ser encaminhado para uma unidade do sistema prisional.