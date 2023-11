Preso foragido por tráfico no Engenho do Mato, Niterói

Policiais militares do 12º BPM (Niterói), com informações passadas pelo Disque Denúncia, prenderam ontem (09), na Rua 21, no Engenho do Mato, na Comunidade do Pau Roxo, em Niterói, o criminoso, foragido da Justiça, Ramon Vitor Possas Fonseca da Silva, vulgo “Popo”, de 22 anos. Com ele também foi preso, Adeilson Ramos de Oliveira, de 45 anos.

A prisão aconteceu na operação policial “Força Total”, uma iniciativa do Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias Militares do Brasil. Agentes do batalhão de Niterói foram até o endereço mencionado, localizaram e prenderam os dois suspeitos, que estavam traficando drogas no local. Com eles, foram apreendidos: 85 pinos de cocaína (81 gramas), 16 pedras de crack (03 gramas), uma submetralhadora calibre .380, sem marca e numeração, 10 munições calibre .380 e rádio transmissor.

Os presos e o material apreendido foram levados para 81ª DP (Itaipu). Em 2019, Ramon havia sido preso, e na época exercia a função de vapor.

Os presos foram autuados e encaminhados a uma unidade prisional da Seap/RJ, onde ficaram à disposição da Justiça.

Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiças e pontos de drogas, pode ligar para o Disque Denúncia, nos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.