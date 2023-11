Não foi premeditado: Morte do vereador não havia sido planejada por criminosos

Novas imagens do crime que tirou a vida do vereador Cici Maldonado estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Nos vídeos, que foram gravados por outro ângulo, é possível ver que os assessores do vereador estavam supostamente rendidos pelos criminosos. Embora a primeira versão do crime fosse de assalto, as imagens apontam outras possibilidades que estão sendo investigados pela polícia.





De acordo com testemunhas, os assessores haviam deixado Cici em casa quando foram fazer o retorno no final da rua e acabaram surpreendidos com a presença dos criminosos.

Os assessores de Cici teriam sido rendidos, de acordo com testemunhas, e ao escutar o barulho o vereador teria saído de casa já armado.

"Se ele tivesse gritado que era morador ou que era vereador, acho que não teria tido esse final. Ele saiu de casa já armado e isso iniciou o confronto que terminou com a morte dele", afirmou um morador do local.

Nas primeiras imagens divulgadas pelo OSG, era possível ver o vereador armado e escutar ele chamando alguém e xingando em seguida.

Apesar das diferentes versões apresentadas para o crime, traficantes da região estão sendo apontados como os principais autores do crime.

A Polícia Civil já identificou um dos criminosos e afirma que as investigações estão avançadas, contudo, não estão comentando o caso com a imprensa.