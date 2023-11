Cici Maldonado pode ter sido morto por ter tentado manter comunidade longe de criminosos

A luta do vereador gonçalense Cici Maldonado, morto a tiros na noite de terça-feira (8), para manter a comunidade onde morava longe dos domínios de criminosos, pode ter sido o motivo de sua morte. A informação, embora ainda não tenha sido confirmada pela Polícia Civil, está sendo investigada. Uma vez que moradores do local afirmaram que pediam ajuda ao parlamentar para impedir a ação de paramilicianos no local.

A região está a cerca de três meses sendo controlada por criminosos que impõem a internet que moradores devam usar. Além disso, grandes empresas foram proibidas de atenderem clientes daquela área. Isso teria sido motivado pela ação de um grupo paramilitar, chefiado por um ex-PM, que estaria agindo no local.

"Além do nosso bairro (Porto da Madama), diversas outras comunidades vizinhas estão sem poder escolher sua internet. As grandes empresas estão proibidas de prestar serviços aqui. Quem já tinha contrato com as antigas empresas, estão tendo o serviço interrompido e as empresasa não conseguem fazer a devida manutenção. Aí, quem não fecha com eles acaba ficando sem internet. As únicas que estão podendo funcionar são duas pequenas empresas, que estão cobrando R$ 200 pela instalação e R$ 250 pela mensalidade", declarou um morador.

Ainda de acordo com informações de moradores, os bairros que estão sem internet devido às ações da narcomilícia são: Patronato, Paraíso, Madama, Gradim, Porto Velho, Porto Novo, Vila Lage e Mangueira.

O parlamentar tentava impedir essa ação e chegou a ter atritos diretamente com os criminosos atuantes na região. A informação ainda está sendo apurada, mas pode ser um dos motivos que vieram a resultar no crime que levou a morte de Cici Maldonado, principalmente se a hipótese inicial, de assalto, for descartada.

Segundo informações, que ainda são mantidas em sigilo para não atrapalhar as investigações, um dos criminosos que aparece nas imagens que foram divulgadas, já teria sido identificado pela polícia.

Nesta quinta-feira (9), nenhum familiar prestou depoimento por ainda considerar o momento muito delicado, mas a partir desta sexta-feira (10), familiares, amigos e possíveis testemunhas do caso irão começar a prestar novos depoimentos na sede da Delegacia de Homicídios.