Homem esfaqueia cunhada que recusou relação sexual

Registros das câmeras de segurança revelaram um crime ocorrido na última quinta-feira (09), em que um homem esfaqueou a cunhada, de 37 anos, no meio da rua. De acordo com a Secretaria da Segurança do Ceará, o criminoso atacou a mulher porque ela teria se recusado a se relacionar sexualmente.



A vítima caminhava no meio da rua, quando o cunhado numa bicicleta e a surpreende por trás, todo o ataque aconteceu em questão de segundos, na frente de testemunhas, que prestaram socorro a mulher.

A mulher foi levada para o Hospital Geral de Missão Velha, no entanto, devido à gravidade dos ferimentos, equipes médicas a transferiram para o Hospital São Vicente de Paulo, em Barbalha (CE). Segundo a unidade de saúde, a vítima precisou passar por uma cirurgia de urgência, mas segue internada e passa bem.



De acordo com a Secretaria de Segurança, a polícia já identificou o agressor. O crime é investigado como tentativa de feminicídio. A Polícia Militar faz buscas para localizar o suspeito.