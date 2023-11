Tentativa de assalto, em Irajá, termina com mulher morta

Ana Paula Lopes Teixeira Cavalcanti, de 52 anos, foi identificada como a vítima de uma tentativa de assalto na última quarta-feira (08), em Irajá, na Zona Norte do Rio. A mulher chegou a ser socorrida e encaminhada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), da região, mas não resistiu ao ferimento.

O marido da vítima, Gilberto Cavalcanti, informou aos policiais militares do 41° BPM (Irajá) que os dois sofreram uma tentativa de assalto na Rua Guiraréia, e em seguida, os criminosos fugiram. A PM informou que o policiamento na região foi reforçado.

Nas redes sociais, Gilberto prestou uma homenagem a esposa, com quem viveu durante 26 anos. "Perdi a minha joia preciosa, perdi a mulher da minha vida, perdi a minha maravilhosa. Não sei como será o meu futuro, mas o meu presente gostaria que não existisse. Estou despedaçado em cacos, sei que tirarei forças do Senhor, mas não tenho como controlar o que sinto. Um vazio me toma, uma dor me consome. Foram 26 anos juntos, aonde um não podia ficar longe do outro. Deus guarde a minha maravilhosa nos seus braços. Te amo meu amorzinho", declarou.



De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga o caso. A corporação informou que diligências estão em andamento para descobrir a autoria do crime e esclarecer os fatos.