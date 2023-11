Suspeito morre e outros três são presos em Santa Izabel

Um suspeito morreu após uma troca de tiros com a Polícia Militar durante a manhã desta quarta-feira (08), em Santa Izabel, São Gonçalo. Além dele, outros três suspeitos foram presos no local. Uma pistola e drogas foram apreendidas na ação.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 7° BPM (São Gonçalo) foram ao bairro apurar denúncias sobre barricadas na região, quando avistaram um grupo de suspeitos, que teria disparado contra os oficiais ao vê-los chegar. Os tiros deram início a um breve tiroteio no local.

Após o fim do confronto, um dos homens que participou da troca de tiros foi encontrado caído. Atingido por um dos disparos, ele não resistiu e morreu no local, de acordo com bombeiros do quartel de São Gonçalo, que também foram acionados.



Além dele, outros três jovens foram capturados pelos agentes. Uma pequena quantidade de drogas e uma pistola, além de um aparelho de rádio comunicação, foram apreendidos na ação.