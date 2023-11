Homem que matou funcionário de açougue com chave de fenda é preso

Um homem acusado de matar a golpes com chave de fenda um funcionário de um açougue, que trabalhava como freelancer num estabelecimento na Avenida Brasil, em Irajá, na Zona Norte do Rio, foi preso na última terça-feira (07) em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O crime aconteceu em 2011.

Agentes da 32ª (Taquara), responsáveis pelo caso, informaram que ele já estava sendo monitorado pelo setor de inteligência distrital. Os investigadores descobriram que ele havia voltado para a casa onde residia na época do crime, no bairro Jardim Posse, em Nova Iguaçu.

Ainda no dia em que o acusado foi preso, o Disque Denúncia pediu informações sobre o homem, que já era considerado foragido da Justiça. Ainda segundo o programa, o processo chegou a ficar arquivado, mas após um trabalho intensivo da Delegacia de Homicídio da Capital, ele foi desarquivado. Após a denúncia do Ministério Público (MPRJ), foi expedido um mandado de prisão contra o criminoso pelo Cartório da 1ª Vara Criminal Regional de Madureira.



Na ocasião do crime, o homem que também trabalhou no açougue e chegou a ficar conhecido como ‘Açougueiro’, esperou a vítima, que costumava chegar mais cedo no estabelecimento, e assim que ele virou as costas, foi atacado por espancamento e perfurações à chave de fenda que lhe causaram lesões graves e traumatismo craniano. A vítima chegou a ser socorrida e ficou internada em estado grave, mas não resistiu.

Depois do crime, o autor roubou R$ 1.200,00 reais que estava no caixa do açougue e fugiu do local do crime. Segundo informações preliminares, ele teria montado um açougue clandestino, no interior do Morro do Chapadão, em Costa Barros, Zona Norte do Rio.

Além do crime de latrocínio, ele já tinha anotações criminais por roubo qualificado.