São Gonçalo abre vagas para Técnico de Apoio Especializado/Edificações

As inscrições são feitas exclusivamente via internet - Foto: Divulgação

As inscrições são feitas exclusivamente via internet - Foto: Divulgação

A Secretaria de Fazenda da Prefeitura de São Gonçalo está com processo seletivo aberto para vagas temporárias de técnicos de apoio especializado/edificações, para contratação imediata e formação de cadastro de reserva para atuarem na Secretaria Municipal de Fazenda. As inscrições para as 67 vagas encerram na sexta-feira, dia 10 de novembro.

As inscrições são feitas exclusivamente via internet, no site www.inscricoes.pmsg.rj.gov.br e serão realizadas até, 23h59min do dia 10 de novembro de 2023 (sexta-feira). A contratação acontecerá no início do mês de dezembro.

Leia mais:

Atleta maricaense se consagra campeão no Campeonato Internacional Shuai Jiao

ONGs de São Gonçalo se mantém vivas em prol do assistencialismo

A carga horária para Técnico de Apoio Especializado/Edificações é de 40 horas semanais. O vencimento é de R$ 3.172,95 + Auxílio Transporte.

O edital completo está disponível em :

https://servicos.pmsg.rj.gov.br/diario/2023_10_26.pdf

Técnico de Apoio Especializado/Edificações

Escolaridade: Curso Técnico de Edificações, devidamente reconhecido pelo MEC.

Habilitação Profissional: Registro no Conselho Federal dos Técnicos Industriais

67 vagas e 134 vagas para cadastro de reserva

40h semanais

R$ 3.172,95 + Auxílio Transporte

Atribuições:

Realizar atividades de nível intermediário que envolvam o apoio para o planejamento, coordenação, supervisão e execução de projetos de engenharia e arquitetura, bem como atividades de operação e manutenção de equipamentos e sistemas; a realização de trabalhos que exijam conhecimentos básicos e/ou específicos de informática, bem como conhecimento; outras de mesma natureza e grau de complexidade, que venham a ser determinadas pela autoridade superior. Os trabalhadores deste grupo de base preparam, executam e completam desenhos técnicos construtivos, mapas, gráficos e ilustrações, bem como conhecimento em AutoCAD.