Atleta maricaense se consagra campeão no Campeonato Internacional Shuai Jiao

Com a vitória, o artista, de 33 anos, se consagrou para o Campeonato Mundial da modalidade - Foto: Arquivo pessoal

Com a vitória, o artista, de 33 anos, se consagrou para o Campeonato Mundial da modalidade - Foto: Arquivo pessoal

O atleta de Maricaense Ismael Mello que representou o Brasil no Campeonato Internacional Shuai Jiao Championship Tournament (Pan-americano), foi campeão na modalidade Shuai Jiao e se consagrou para competir no Campeonato Mundial, que vai acontecer em 2024, na China, país sede das artes marciais.

O Campeonato Internacional Shuai Jiao Championship Tournament aconteceu entre os dias 27, 28 e 29 de outubro no ginásio Sesc, em Araraquara, no estado paulista. O evento, além de envolver competições esportivas, também incluiu apresentações culturais.

Leia também:

➢ ONGs de São Gonçalo se mantém vivas em prol do assistencialismo

➢ Vinicius Junior é eleito melhor jogador da LaLiga na temporada passada

Ismael foi campeão na modalidade Shuai Jiao, na categoria de 75 kg. A arte deriva da luta marcial Kung Fu. Conforme Ismael, a modalidade se assemelha com o judô. Na competição, o atleta participou representando o país junto com outros atletas da Seleção Brasileira. Cada uma das seleções lutava pelo título defendendo seu país. Além do Brasil, havia também atletas da Argentina, Estados Unidos, Canadá, Paraguai, Chile e Peru.



O lutador, que iniciou a trajetória nas artes marciais aos 18 anos, através do Kung Fu, disputou em 3 lutas contra um peruano, um brasileiro e competiu sua final contra um norte americano, onde se consagrou Campeão Internacional. Além das lutas, o evento contou com apresentações culturais, como demonstrações de Kung Fu, dança de leão, dança de dragão, Tai Chi Chuan, oficina de culinária chinesa, oficina de caligrafia, oficina de arte, oficina de Cardio Tai Chi, e o International Tao Lu Championship - movimentos feitos com bastão, facão e mão vazia.

Ismael recebe o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer de Maricá | Foto: Arquivo pessoal

As competições serviram de seletiva para o Campeonato Mundial da modalidade, o World Shuai Jiao Championship Tournament, que vai acontecer em 2024. Segundo Ismael, as datas ainda não foram divulgadas, mas as expectativas estão a todo vapor.

‘’Estou muito feliz e conto com a torcida de todos para mais essa batalha.’’, celebrou. Nascido e criado em Maricá, o atleta conta que o município fornece auxílio atleta, no entanto, a ajuda de custo não deve ser emitida antes do campeonato, por isso, ele cria vaquinhas e articula a venda de rifas para custear as despesas das competições.

Ismael treina na academia MKF, na equipe do professor Nelsimayco Rangel, que também integra a Associação Garra de Águia de Maricá, regida pelo Mestre Paulo Salles. O atleta faz parte da seleção brasileira de Kung Fu Wushu ( CBKW), é bicampeão estadual e duas vezes Vice Campeão Brasileiro. Com a vitória no último campeonato, é agora o mais novo Campeão Internacional Shuai Jiao Championship Tournament.

Sob supervisão de Marcela Freitas