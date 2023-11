Suspeito de se passar por ministros de Lula para pedir Pix é preso

A Polícia Civil deu início nesta terça (07) a uma operação para deter os integrantes de uma quadrilha que estaria clonando os perfis do WhatsApp de ministros do Governo Federal para aplicar golpes financeiros. Um homem, apontado como o principal autor dos crimes, foi preso em Recife, capital de Pernambuco.

De acordo com informações da 5ª DP do Distrito Federal, que liderou a ação, os suspeitos utilizavam fotos, nomes e outros dados dos políticos para se passar por eles e pedir transferências, geralmente via Pix, para lideranças de órgãos públicos ou privados. Segundo as investigações, a quadrilha costumava alegar que o dinheiro seria usado para ajudar pessoas necessitadas.

Diferentes autoridades teriam tido seus perfis clonados. Entre eles, estão os ministros Camilo Santana (PT), da Educação; Carlos Lupi (PDT), da Previdência Social; Juscelino Filho (União Brasil), de Comunicações; Luiz Marinho (PT), do Trabalho; Renan Filho (MDB), de Transportes; e Rui Costa (PT), da Casa Civil.

Oito endereços em Recife e em João Pessoa, na Paraíba, foram alvos de mandatos de busca e apreensão. A Polícia já identificou pelo menos dez suspeitos e ainda está investigando o lucro obtido pela quadrilha e o destino dos valores.