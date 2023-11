Ex-deputado Roberto Jefferson poderá receber visitas em hospital onde cumpre pena

O Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do ministro Alexandre de Moraes, autorizou a visitação ao ex-deputado federal Roberto Jefferson no hospital onde cumpre pena, nesta segunda-feira (06).

De acordo com a ordem do ministro, estão autorizados a visitar o preso seus filhos, Cristiane Brasil Francisco; e Roberto Jefferson Monteiro Francisco Filho, assim como a mãe do ex-deputado, Neusa Dalva Monteiro Francisco.

Porém, os encontros devem ser realizados em horários estabelecidos pela administração do local. Além disso, todas visitas devem ser comunicadas ao STF, em até 48 horas após seu registro.

No início de outubro, Alexandre de Moraes manteve a detenção preventiva de Roberto Jefferson, por entender que era necessário a manutenção mediante as circunstâncias que lhe haviam sido apresentadas. Com o intuito de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da legislação penal.