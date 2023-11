Preso pescador que matou e ocultou o cadáver da vítima na Baía de Sepetiba

Policiais da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) prenderam, nesta segunda-feira (06/11), um homem acusado de homicídio e ocultação de cadáver. A prisão ocorreu após levantamento de dados de inteligência.

Segundo as investigações, o acusado, que é pescador, e a vítima saíram para pescar no dia 17 de maio, no bairro de Sepetiba. No entanto, somente um deles retornou à costa. Perguntado sobre a vítima, o autor respondeu que o colega havia se desequilibrado e caído no mar e que não conseguiu encontrá-lo devido às péssimas condições climáticas.

Leia mais:

É campeão! Fluminense derrota o Boca Juniors e conquista primeira Libertadores da história

Familiares buscam por William Muniz desaparecido em São Gonçalo

A apuração revelou que o autor e a vítima já haviam se desentendido. Os agentes realizaram diligências e ouviram testemunhas, mas o corpo da vítima não foi encontrado, mesmo após buscas com auxílio de embarcações e mergulhadores do Corpo de Bombeiros na Baía de Sepetiba.



As investigações demonstraram, ainda, que o autor apresentou duas versões sobre um ferimento que tinha na perna, além de diversas contradições e relatos de testemunhas de um suposto relacionamento do homem com a esposa da vítima.