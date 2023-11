É campeão! Fluminense derrota o Boca Juniors e conquista primeira Libertadores da história

Alma lavada. O Fluminense enternizou, na história do futebol sulamericano, de forma emocionante e consagradora, nesse sábado, no Maracanã, a maior conquista em 121 anos de história: a Taça Commebol Libertadores 2023, ao derrotar o Boca Juniors, por...com gols de ....

Festa - Após o apito final do árbitro, uma grande festa tomou conta do Rio de Janeiro, com torcedores nas ruas, comemorando a conquista do inédito título, que já credencia o clube carioca a disputar duas outras importantes competições: os mundiais interclubes de 2024, no início do ano e o de 2025.

O jogo - Não faltou emoção na histórica partida num Maracanã dividido entre torcedores brasileiros e argentinos. Quando as duas equipes entraram em campo, já se percebia que o jogo não seria fácil para as duas equipes.



Primeiro tempo - Domínio absoluto do Fluminense no jogo. Senhor do campo. Ainda que não tenha criado um grande número de oportunidades, ficou a maior tempo no ataque, costurando a defesa do Boca Juniors. Com exceção de um chute de fora da área de Merentiel, Fábio pouco trabalhou no jogo. Na frente, como sempre, Cano apareceu para abrir o placar aos 35 minutos, depois de uma bonita tabela de Keno com Arias. O Boca até tentou sair da defesa depois de sofrer o gol, mas encontrou um time muito bem armado na decisão. Até aí, parecia que a vitória para o time carioca seria questão de tempo. Mas veio a segunda etapa.



Segundo tempo - A emoção voltou com tudo no segundo tempo. O Fluminense voltou para o segundo tempo mantendo a sua postura de toque de bola e controle do jogo. Mas o Boca Juniors foi mais agressivo e começou a rondar mais a área do Fluminense. Depois de ensaiar uma primeira tentativa, Advíncula repetiu uma jogada já conhecida do corte para o meio e empatou o jogo aos 26 minutos do segundo tempo. Depois disso, o time argentino quase virou com um chutaço de Merentiel. A melhor chance no entanto caiu nos pés de Diogo Barbosa, que chutou mal no último lance do segundo tempo e desperdiçou a grande chance de 'matar' a partida.



Prorrogação

Maior conquista da história - O título da Commebol Libertadores 2023 já era aguardado há muito tempo pela torcida tricolor, que deixou escapar a conquista no jogo da grande final contra a LDU, do Equador, em 2008.

No jogo de ida, em Quito, no Equador, o Fluminense foi derrotado por 4 a 2. Bieler, Guerron, Campos e Urrutia fizeram os gols da LDU, que foi para o intervalo vencendo por 4 a 1. Conca fez as honras pelo Flu na primeira etapa. No segundo tempo, Thiago Neves diminuiu a vantagem dos donos da casa, mas o estrago estava feito, e o time carioca teria de reverter grande desvantagem na volta, no Maracanã.

Com o Maracanã lotado e cercado de muitas expectativas, o Fluminense foi com tudo para cima da LDU, mas foram os equatorianos que abriram o placar, com Bolaños, logo aos seis minutos. O Tricolor reagiu e virou ainda no primeiro tempo, com dois gols de Thiago Neves. O meia fez mais um na segunda etapa, deixando o placar em 3 a 1. E Flu pressionou muito em busca do quarto gol, que daria o título, mas o jogo foi mesmo para a prorrogação.

O momento mais tenso daquela decisão ocorreu, claro, na disputa de pênaltis. O goleiro Cevallos, um tanto inseguro na partida, cresceu e fez a diferença. Catimbeiro, ele mexeu com o emocional dos jogadores do Fluminense com diferentes artimanhas e pegou três cobranças, as Conca, Thiago Neves e Washington, três pilares do time tricolor.

Logo após o apito final do árbitro.....os torcedores do fluminense tiveram a certeza que o 'fantasma' de 2008 havia sido banido de vez do Maracanã, que foi palco de uma das maiores festas organizadas por uma torcida para o seu time. Pode comemorar, Fluminense, que traz para o Brasil mais uma conquista internacional.