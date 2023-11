Polícia Civil realiza operação contra quadrilha de pirâmide financeira

Policiais civis da 57ª DP (Nilópolis), com apoio do Ministério Público, realizam, nesta terça-feira (07/11), a "Operação Alta Confiança" contra uma organização criminosa que aplicou golpes em vítimas de diferentes estados do país. É estimado que o grupo tenha movimentado R$ 134 milhões entre os anos de 2021 e 2022. Os agentes estão nas ruas para cumprir dois mandados de prisão e oito de busca e apreensão. Uma pessoa foi presa.

De acordo com as investigações, o golpe era um esquema de pirâmide financeira, que prometia lucro de 5% ao mês sobre o valor investido e recuperação de todo o montante ao final do contrato de “aluguel de capital financeiro”. Os criminosos alegavam que os recursos disponibilizados seriam aplicados em operações de “day trading” na Bolsa de Valores.

Com a intenção de arrecadar a maior quantia possível de dinheiro, a quadrilha convenceu as vítimas a realizarem empréstimos bancários e entregarem bens, como veículos e imóveis. Segundo os golpistas, esses valores seriam investidos.



A investigação teve início quando a equipe da 57ª DP foi comunicada sobre um golpe sofrido por 12 agentes da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, além de alguns de seus familiares.

Para concretizar os crimes, os líderes da organização criaram duas empresas para operacionalizar o esquema. Os valores obtidos com as vendas dos imóveis e automóveis não eram investidos no mercado financeiro, servindo apenas para o enriquecimento dos autores.