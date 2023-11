Guarda Municipal de Niterói apreende mais de 600 caranguejos que seriam vendidos ilegalmente

Agentes da Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal de Niterói estão intensificando a fiscalização para evitar que os caranguejos-uçá sejam comercializados ilegalmente durante o período de defeso. No sábado (04), os guardas municipais apreenderem mais de 600 animais desta espécie que seriam vendidos nas proximidades do Mercado São Pedro, na Ponta da Areia.

Os animais foram soltos na área de manguezal do Parque Estadual da Serra da Tiririca (Peset), em Itaipu, na Região Oceânica, por agentes ambientais da Guarda Municipal que chegaram até o local através de uma denúncia.

De acordo com portaria do Ibama, de setembro de 2003, o período de defeso começou em 1º de outubro e segue até 30 de novembro para machos e fêmeas, e de 1º a 31 de dezembro para as fêmeas no estado do Rio de Janeiro. Somente animais congelados inteiros podem ser comercializados com a apresentação da declaração de estoque emitida pelas autoridades.

“Estamos dando seguimento às fiscalizações que já começamos em outubro para combater esse tipo de comércio ilegal. É importante salientar que o defeso é a proibição da pesca enquanto a espécie se reproduz, e compreende os meses de outubro e novembro, estendendo-se até dezembro no caso das fêmeas. Pedimos que a população entre em contato conosco através do número 153, caso alguma irregularidade seja constatada durante esse período”, explicou o subinspetor da Coordenadoria Ambiental da Guarda Municipal de Niterói, Renato Macedo.

O caranguejo-uçá tem um importante papel na natureza. Ele é conhecido como o jardineiro do mangue porque tritura as folhas e ajuda na sua decomposição por fungos e bactérias. Isso gera nutrientes para o solo, a água e a vegetação, e colabora para a manutenção dos manguezais. O caso foi registrado na delegacia do Fonseca.