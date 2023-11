Menor é capturado após conflito com policiais no Gebara

Um adolescente de 17 anos foi capturado por agentes da Polícia Militar depois de trocar tiros contra os oficiais na manhã desta segunda-feira (06), no lado gonçalense do Gebara, bairro dividido entre São Gonçalo e Itaboraí. O rapaz estaria vendendo drogas no momento em que foi encontrado, segundo a Polícia.

Os policias do 7º BPM (São Gonçalo) informaram ter encontrado um grupo de pelo menos cinco suspeitos comercializando drogas na Rua Calixto Namé Kalil. Assim que avistou os agentes, o menor de idade, que estava no grupo, teria tentado escapar na garupa de uma motocicleta.

De cima da moto, ele teria sacado uma pistola e dado início aos disparos contra a viatura. Após realizarem um cerco no endereço, conseguiram capturar o suspeito, que carregava uma pistola de calibre 9mm. um cinto com dois carregadores para pistola e um aparelho de rádio transmissão. Todo o material foi apreendido e levado para a 74ª DP (Alcântara), para onde também foi levado o menor.

Segundo o 7º BPM, a ação na região tinha o objetivo apurar denúncias anônimas a respeito do tráfico de drogas no local, que, de acordo com o Batalhão, é alvo da ação da facção criminosa Comando Vermelho. No bairro vizinho, Guaxindiba, agentes realizaram uma ação de remoção de barricadas.