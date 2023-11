Idoso morre após se afogar na Praia de Camboinhas

Um idoso de 65 anos morreu após se afogar na Praia de Camboinhas, na região oceânica de Niterói, na tarde desse domingo (6).

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h20 e utilizou jet ski e helicóptero para ajudar na busca, mas o homem já foi encontrado sem vida. A identidade da vítima não foi divulgada.

Ressaca no litoral fluminense



A Marinha do Brasil emitiu um alerta indicando que ondas de até 3,5 metros de altura podem atingir o litoral da cidade do Rio até o fim desta segunfa-feira (6).

No domingo (5), fortes ondas invadiram o calçadão das praias e chegaram a atingir a rua em trechos da Zona Sul, como Ipanema e Leblon. Os banhistas foram surpreendidos pelo aumento repentino do nível do mar, quando estavam na areia.

Bombeiros também resgataram duas pessoas no mar de Ipanema, durante a manhã de domingo. o Grupamento Marítimo da área mantém as buscas por um adolescente que desapareceu depois de mergulhar, com a ajuda de motos aquáticas, helicópteros e drones.

O Centro de Operações Rio faz um alerta para que banhistas evitem: banhos de mar em áreas de ressaca, tráfego nas ciclovias nesses locais, prática de esportes no mar e a permanência em mirantes da orla em período de fortes ondas.