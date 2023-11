PM realiza operação para retirada de barricadas no Jardim Catarina, em SG

Operação tinha como objetivo desobstruir uma via de acesso a comunidade no Jardim Catarina - Foto: Divulgação

Operação tinha como objetivo desobstruir uma via de acesso a comunidade no Jardim Catarina - Foto: Divulgação

Na terça-feira (3), o 7º BPM de São Gonçalo realizou uma operação para retirada de barricadas e liberação de via no acesso à comunidade do Jardim Catarina, mais especificamente na Rua Marcos da Costa.

No total, foram retiradas do local cerca de 40 toneladas de material. A ação ocorreu sem alterações.

Também na sexta-feira (3), quatro acusados de tráfico de drogas foram presos e armas e drogas apreendidas, na Comunidades da Marambaia, em São Gonçalo, durante operação de policiais do 7ºBPM (São Gonçalo). As ações da Polícia Militar foram planejadas a partir de informações chegadas ao Disque-Denúncia RJ (2253-1177).

Leia mais

➢PM prende 4 acusados de tráfico, drogas e armas em comunidade de São Gonçalo (vídeo)