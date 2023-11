Mais de 20 vítimas de 'nudes' falsos criados com IA foram ouvidas pela polícia

A maioria das alunas é do Colégio Santo Agostinho, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste - Foto: Reprodução

Mais de 20 alunas vítimas de montagens de fotos nuas, criadas com inteligência artificial, foram ouvidas pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), desde sexta-feira (3). Só nesta segunda-feira (6), cinco estudantes, acompanhadas dos responsáveis, prestaram depoimento.

A maioria das alunas é do Colégio Santo Agostinho, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste.

Na terça-feira (7), a previsão é que o diretor da instituição também seja ouvido. A polícia já identificou parte dos alunos suspeitos, que devem ser ouvidos a partir de quarta-feira (8).

Se confirmada a autoria do ato infracional, eles responderão como menores infratores por crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e podem receber uma medida sócio-educativa.

Um dos atos praticados pelo grupo que criou a montagem está descrito no Art. 241C do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA):

"Simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual.”

Pedido de expulsão

Um grupo de responsáveis e ex-alunos do Colégio Santo Agostinho está pedindo a expulsão dos adolescentes suspeitos. Revoltados com a situação, eles cobraram um posicionamento da direção da escola e ameaçaram até mesmo retirar seus filhos da unidade.

Nas redes sociais do colégio, alunos seguiram com os questionamentos sobre a punição que será aplicada aos estudantes suspeitos.

“Sei que não é culpa do colégio o que um aluno faz isoladamente, mas é responsabilidade do colégio responder de acordo e proteger seus alunos. Certamente vocês não vão manter na escola alunos que cometeram um crime contra outros alunos, né?”, questionou uma ex-aluna.

O caso

Pelo menos 20 adolescentes tiveram imagens adulteradas com uso de inteligência artificial. Segundo informações preliminares, alunos do Colégio Santo Agostinho da Barra da Tijuca são suspeitos de usar fotos que haviam sido postadas nas redes sociais das vítimas para criar montagens com elas nuas, para depois compartilhar em grupos de WhatsApp.

A Polícia Civil abriu inquérito após responsáveis das estudantes procuraram a 16ª DP (Barra da Tijuca) e a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), que investiga o caso.

Em nota endereçada a pais e responsáveis, a direção do Colégio Santo Agostinho classificou o fato como "lamentável" e disse que serão "tomadas as medidas disciplinares aplicadas aos fatos cometidos."

"O Colégio Santo Agostinho tomou conhecimento de que fotos alteradas de alguns de nossos alunos foram divulgadas por meio de aplicativos de troca de mensagens.

Como escola, atuamos no âmbito preventivo, promovendo a conscientização de atitudes e valores, a formação em assuntos ligados aos relacionamentos, convivência e violência, e intensificamos os momentos de rotina escolar para o aprendizado de algumas situações e desafios.

Informamos que o Colégio está tomando todas as medidas necessárias à apuração cautelosa dos fatos e está adotando as medidas previstas no Regimento Escolar.

Sabemos de nossa missão na educação e na formação integral dos nossos alunos, bem como sabemos da confiança de todos em nosso Colégio".