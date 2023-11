Homem é detido após abandonar cão em frente à delegacia em Maricá

Um homem foi detido e levado à 82º DP (Maricá) na tarde desta segunda-feira (06), acusado ter abandonado um cachorro em frente à unidade policial durante o último final de semana. O animal foi levado à uma veterinária e deve ser posto para doação em breve.

O suspeito teria abandonado o cão durante a tarde de sábado (04). Policiais civis da região iniciaram as buscas pelo responsável pelo abandono após encontrar o animal no local. Nesta segunda-feira (06), ele foi encontrado na Região Litorânea da cidade, no bairro Zacarias.

Leia também:

➢ Suspeitos morrem baleados após invadir casa de policial aposentado em Maricá

➢ Idoso morre após se afogar na Praia de Camboinhas

Detido, ele prestou depoimento na delegacia e foi liberado para responder em liberdade pela acusação. Já o animal foi levado pela Secretaria de Proteção Animal para uma clínica veterinária. Após receber atendimento, o cachorro deve ser posto para adoção pelo órgão municipal.