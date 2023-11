Suspeito de tráfico internacional de drogas é preso em Cabo Frio

Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), da Polícia Civil, prenderam um suspeito de tráfico internacional de drogas no distrito de Unamar, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. João Victor dos Santos Baptista Piske, 33 anos, foi detido na manhã desta segunda-feira (6). Contra ele havia um mandado prisão expedido pela Justiça Federal em dezembro de 2022.

De acordo com as investigações, João Victor é suspeito de enviar drogas para a Europa. Após cruzamentos de dados entre os setores de inteligência e monitoramento da DRE e policiais da 12ª Delegacia Especial de Acervo Cartorário (DEAC) foi possível identificar a localização do criminoso.

A ação já segue as diretrizes da cooperação entre governos federal e estadual no combate ao tráfico internacional de drogas e armas. O projeto visa a repressão das organizações criminosas que têm como base o Rio de Janeiro.



A DRE pede o apoio da população para o combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado. Denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone (21) 98596-7485.