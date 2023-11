Homem é preso por violência doméstica contra a enteada de 13 anos

Uma menina de 13 anos foi agredida pelo padrasto de 49 anos, em Araruama, na Região dos Lagos. As agressões aconteceram na noite do último sábado (04) e na manhã do último domingo (05). O homem é foragido da Justiça desde 2008.

Segundo a Polícia Militar, uma mulher se dirigiu a Delegacia Policial de Araruama para denunciar uma situação de agressão de um padrasto contra uma menina de 13 anos. A testemunha contou que, na noite do sábado, o padrasto deu um tapa no rosto e um soco no abdômen da menor.

A menina, que faz tratamento de um mioma e cistos no ovário, foi dormir com muitas dores em razão das agressões sofridas. No dia seguinte, na manhã do domingo, mesmo após relatar que estava sentindo dores, foi obrigada pelo padrasto a ‘virar’ massa de concreto.



A PM foi acionada para o lugar, chegando no local encontraram o suspeito lavando um carro, revistaram o homem mas não foi encontrado nenhum material ilícito. Ao pesquisarem a ficha do acusado, encontraram cerca de nove anotações criminais, incluindo roubo e receptação.

O homem foi encaminhado a 118ª DP (Araruama) onde foi autuado por lesão corporal e permaneceu preso. A menina foi levada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) onde recebeu cuidados médicos.