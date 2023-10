Ambulante morre após ser baleado em praia de Arraial do Cabo

Um jovem de 28 anos morreu após ser baleado próximo das Prainhas do Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo, durante a noite deste domingo (29). A vítima trabalhava como vendedor ambulante no município da Região dos Lagos e foi atingido durante uma briga com outro homem na região.

Ainda não há detalhes a respeito da motivação do crime ou da identidade do autor, que teria fugido do local após executar o disparo. A confusão teria acontecido no local onde ambulantes costumam guardar seus materiais de trabalho, longe da faixa de areia, segundo informações da Prefeitura Municipal.

Policiais militares confirmaram terem recebido acionamento para a ocorrência, que foi registrada na 132ª DP (Arraial do Cabo). A delegacia da cidade afirmou estar escutando testemunhas e realizando diligências para esclarecer o caso. O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio.



De acordo com a Prefeitura, o ambulante atingido não tinha a autorização necessária para trabalhar como vendedor na praia. Em nota, o município disse também que a fiscalização da região é feita pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade (ICMBio), já que as prainhas fazem parte de área de Reserva Extrativista Marinha.