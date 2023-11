Turista de Minas Gerais morre afogado em praia de Cabo Frio

Um turista de Minas Gerais, que passava alguns dias em Cabo Frio, na Região dos Lagos, morreu após se afogar nas águas da Praia do Forte, no Centro do município, durante a última sexta-feira (03). Identificado como Juvenal Aparecido Ferreira Aguiar, o homem tinha de 55 anos.

O acidente aconteceu durante a manhã, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros. Segundo relatos, ele chegou a ser encaminhado para o Hospital Central de Emergências (HCE), no bairro São Cristóvão, também em Cabo Frio. Apesar disso, ele acabou não resistindo e faleceu antes de chegar à unidade.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro de Cabo Frio e liberado na manhã deste sábado (04). De lá, foi levado para a capital mineira, Belo Horizonte, onde a vítima vivia. Apesar disso, ele era natural de Diamantina, no interior do estado.

No último dia 13 de outubro, um outro turista mineiro faleceu após se afogar na mesma praia. O policial aposentado Wederson Fernandes, de 50 anos, estava nadando com o filho quando foi arrastado por uma corrente de água e acabou não resistindo.