Suspeitos morrem baleados após invadir casa de policial aposentado em Marica

Dois homens morreram baleados, na madrugada deste sábado (04), no bairro de Ponta Negra, em Marica. Eles teriam invadido a casa de um policial civil aposentado que reagiu ao ato.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 6 Cia foram acionados para a ocorrência que aconteceu na Rua Matheus Ribeiro Barbosa. Ao chegarem no local, os policiais encontraram um homem morto no meio da rua e outro no interior da casa.

Após entrar em contato com o policial aposentado, o qual teve sua residência invadida, ele declarou que os suspeitos entraram no local e o dominaram, contudo ele conseguiu se desvencilhar e pegar sua arma. Os homens reagiram aos disparos, assim provocando um tiroteio. Um deles morreu no quarto do agente.

Policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo realizaram a perícia. Em seguida, os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, na Zona Norte de Niterói.