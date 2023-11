Dois homens são baleados dentro de carro na Zona Oeste do Rio

Os dois homens foram baleados dentro de um carro na Zona Oeste do Rio - Foto: Divulgação/ Reprodução

Dois homens foram baleados, na tarde desta sexta-feira (03), na Estrada dos Bandeirantes, em Curicica, zona oeste do Rio.

A Polícia Militar informou que as vítimas foram atingidas quando estavam dentro de um carro preto. Eles levaram tiros no pé e no ombro. O Samu foi acionado para socorrer a dupla.

Agentes do 18°BPM (Jacarepaguá) foram até o local para averiguar a situação. Até o momento, a autoria e a motivação do crime são desconhecidas.