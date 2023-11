Miliciano Nanan, rival de Zinho, é morto na Zona Oeste do Rio

Um dos bandidos mais procurados do Rio e alvo de quatro mandados de prisão, o miliciano Alan Ribeiro Soares, o Nanan ou Malvadão, foi morto, na noite de sexta-feira (3), ao lado de um outro homem não identificado, no conjunto João XXIII, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. Ele chefiava uma das milícias que atua no local e era rival do grupo comandado por Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho.

Ex-aliados, eles travavam uma guerra por territórios na região que deixou um rastro de sangue nos últimos meses. Numa das disputas envolvendo os dois grupos, duas mulheres foram mortas por balas perdidas, em Santa Cruz, num tiroteio ocorrido no dia 31 de agosto último.

Um dos quatro mandados de prisão de Nanan foi expedido pela 1ª Vara Criminal da Capital, no dia 14 de setembro de 2023, devido a morte do ex-vereador do Rio de Janeiro e ex-policial civil Jerônimo Guimarães Filho, o Jerôminho. O parlamentar foi assassinado com tiros de fuzil, em agosto de 2022, em Campo Grande, na Zona Oeste. Investigações policiais revelaram que Alan Ribeiro Soares teria sido um dos executores do crime e que a ordem para matar o ex-parlamentar teria partido de Zinho.



Nesta sexta-feira, equipes do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionadas por volta das 18h30 para checarem um intenso tiroteio que acontecia na Rua João XXIII. Durante o patrulhamento, os militares encontraram dois corpos com marcas de tiros e acionaram a Delegacia de Homicídios da Capital. Na mesma rua, foi encontrada uma pistola municiada e quatro carregadores. A polícia suspeita que o crime ocorreu durante uma tentativa de invasão do conjunto por milicianos rivais.