Manifestação por morte de um homem interdita rua Cândido Benício

Um protesto fechou a rua Cândido Benício, no sentido tanque, na Praça seca, Zona Oeste do Rio, na tarde desta sexta-feira (03). A motivação teria sido a morte de um homem.

De acordo com informações da Polícia Militar, o corpo de um homem foi deixado em um posto de gasolina, ainda não há informações sobre as circunstâncias do óbito. A Delegacia de Homicídios foi acionada.

Um grupo de pessoas colocou fogo em pneus e lixeiras, assim provocando uma obstrução na passagem da altura do BRT Ipase. Policiais prenderam cinco suspeitos de participar da manifestação. As faixas foram liberadas às 13h30.

Leia também

Babalorixá é morto a marteladas em Sepetiba

Homem é morto após briga em posto de gasolina na Zona Oeste do Rio

Segundo a Mobi-Rio, administradora do corredor, os serviços dos ônibus da Transcarioca foram paralisados no sentido Alvorada e Galeão. Apenas a linha 42, que circula de Madureira ao Galeão continuou a trafegar no mesmo horário.



O Centro de Operações Rio solicitou que motoristas evitem circular pelo local. De acordo com testemunhas, vários veículos tiveram que retornar na contramão.

Moradores relataram tiros nesta manhã na comunidade da Chacrinha. Há viaturas da Polícia Militar no local.

Segundo a PM, o protesto teria ocorrido devido a uma uma ação policial que deixou um suspeito morto na Chacrinha na última quarta-feira (1º). De acordo com a corporação, um fuzil foi apreendido pelas equipes do BOPE e do 18º BPM (Jacarepaguá) na ocasião.

Por volta das 14h30, a via foi liberada. Agentes do 18°BPM atuam na região para estabilizar a situação e restabelecer o fluxo de trânsito.