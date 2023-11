Acusada de sequêstro de recém nascido no Rio tem prisão preventiva decretada

A Justiça converteu em preventiva a prisão em flagrante de Cauane Malaquias da Costa, de 19 anos, durante audiência de custódia realizada nesta sexta-feira (3). A decisão partiu da juíza Priscilla Macuco Ferreira. Cauane havia sido presa na quarta-feira, no Morro do Borel, na Tijuca, acusada de sequestrar o recém-nascido Ravi da Maternidade Municipal Maria Amélia Buarque de Hollanda, no Centro.

Na decisão, a juíza considerou que o sequestro da criança "trata-se, pois, de delito extremamente grave e, sobretudo, de consequências severas para a genitora e toda a família do infante, o que demonstra a extrema ousadia e periculosidade da custodiada."

A decisão destaca ainda que "a vítima e as testemunhas ainda não prestaram depoimento em sede judicial, de forma que a liberdade da custodiada poderá comprometer a instrução criminal por ameaça, sobretudo porque o crime foi cometido no local de trabalho de muitas das testemunhas do delito."

Como foi sequestro - Cauane foi presa após uma denúncia anônima. Policiais militares encontraram o recém-nascido na comunidade do Borel, na Tijuca, Zona Norte da capital, ainda na manhã desta quarta-feira. O recém-nascido foi levado da maternidade na madrugada de terça-feira. A suspeita de sequestrar a criança, que foi presa, teria aproveitado o momento em que a mãe do menino cochilou para pegar o bebê e fugir.



Os familiares do recém nascido comemoram aliviados o desfecho do caso, que deixou os pais da criança sob forte impacto emocional.