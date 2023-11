Policiais prendem foragido da Justiça em São Gonçalo

Alessandro Pereira de Oliveira, de 36 anos, foi preso por policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) - Foto: Divulgação/ Disque Denúncia

Alessandro Pereira de Oliveira, de 36 anos, foi preso por policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) - Foto: Divulgação/ Disque Denúncia

Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) prenderam na tarde desta quinta-feira (02), no bairro Almerinda, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, o acusado e foragido da Justiça, Alessandro Pereira de Oliveira, vulgo Ale, de 36 anos.

De posse de informações sobre a localização do procurado, policiais foram até o bairro relatado, e após cerco tático, pelos fatos dele tentar fugir do local, os agentes conseguiram localizar e prender o criminoso, com os seguintes materiais: 58 trouxinhas de maconha e 24 pedras de crack, que seriam comercializadas na região.

Após verificação no sistema da PMERJ, foi constatado que contra ele havia um Mandado de Prisão, por tráfico de drogas.

