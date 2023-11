Disque Denúncia terá escala de plantão para final da Libertadores

O Disque Denúncia funcionará em escala de plantão, excepcionalmente, nesta sexta-feira (3), de 8h às 22h, e sábado (4), de 8h às 20h, com objetivo de apoiar a polícia no monitoramento de informações sobre ações violentas de torcedores, antes, durante e após o jogo clássico da Libertadores da América 2023, entre Fluminense e Boca Juniors.

A disputa será neste sábado (4), às 17h, no Maracanã.

As denúncias sobre a violência no estádio, e fora dele durante o jogo, poderão ser feitas pelos seguintes canais do Disque Denúncia:

(21) 2253-1177 (Telefone e WhatsApp)



Fotos e vídeos poderão ser enviados pelos canais, de forma segura e anônima.