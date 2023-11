Polícia investiga morte de jovens em saída de boate na Baixada Fluminense

A Polícia Civil investiga as mortes de dois jovens, na madrugada desta sexta-feira (3), durante um ataque a tiros, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Luiz Matheus Verly Tassinare, 28 anos, Beatriz Martins de Araújo, 25, e uma outra mulher, ainda não identificada, foram baleados na saída de uma boate, no bairro da Posse, e os dois primeiros não resistiram aos ferimentos e morreram.

Segundo a Polícia Militar, informações preliminares apontam que Luiz Matheus morreu ainda no local do ataque, enquanto Beatriz e a outra vítima foram socorridas para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), também na Posse, por volta de 4h, mas a jovem acabou morrendo. Ainda não há informações sobre o quadro de saúde da outra baleada e nem sobre a motivação e autoria do crime.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento na especializada para investigar os responsáveis e o motivo do ataque a tiros. Até o momento, não há informações sobre local e horário dos sepultamentos de Luiz Matheus e Beatriz.