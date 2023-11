Homem é morto após briga em posto de gasolina na Zona Oeste do Rio

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) está investigando a morte de Lindonmar Riva, 53 anos, que ocorreu em um posto de gasolina, na Estrada do Mato Alto, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, na madrugada desta sexta-feira (3). De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.

Segundo o g1, testemunhas informaram que o crime foi motivado por uma briga por causa de uma máquina de ursinhos do posto de gasolina. O suspeito teria tentado pegar os brinquedos e não estava tendo êxito, enquanto Lindonmar já teria conseguido vários bichinhos diferentes.

Policiais militares foram acionados e isolaram o local para a perícia realizada pela polícia civil.



"Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, nesta sexta-feira (03/11), policiais militares do 40ºBPM (Campo Grande) foram acionados para atender ocorrência de encontro de cadáver na estrada do Mato Alto, no bairro Campo Grande. No local, constataram o fato e auxiliaram o Corpo de Bombeiros. Ocorrência a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC)", disse em nota a Polícia Militar.