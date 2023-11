Babalorixá é morto a marteladas em Sepetiba

O babalorixá Wallace Bruno morreu na manhã de quinta-feira (2) após ser agredido durante briga em um terreiro de umbanda em Sepetiba, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com testemunhas, Wallace Bruno se envolveu em uma discussão, que começou no Cemitério de Santa Cruz, durante uma celebração religiosa na madrugada do Dia de Finados.

No entanto, pela manhã ele foi até um terreiro na Rua Ari Chagas e se desentendeu novamente com os religiosos. Testemunhas disseram que ele estava com uma faca.



Wallace morreu a golpes de martelo, enquanto outras quatro pessoas ficaram feridas.

Bombeiros do quartel de Campo Grande levaram duas pessoas para o Hospital Pedro II, em Santa Cruz, uma delas com um ferimento na testa. As outras duas tiveram ferimentos leves nos braços e não precisaram de atendimento médico.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para a perícia da Delegacia de Homicídios da Capital, que investiga o caso. Os envolvidos prestaram depoimento na distrital e foram liberados.

A Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para identificar a autoria do crime e motivação.

O corpo do babalorixá foi levado para o Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto, no Centro do Rio, e ainda não há informações do sepultamento.

Nas redes sociais, irmãos de fé e familiares lamentaram a partida de Wallace.

“Vejo que não sabemos nada da vida, e que a covardia é que reina esse mundo, me resta a infeliz saudade de você”, escreveu uma amiga.

“Você partiu sem dizer adeus, mas seja onde você estiver olha por nós seus filhos”, disse um religioso.

“Era com toda certeza uma das últimas pessoas eu queria dar adeus”, lamentou uma outra amiga.