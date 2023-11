Polícia investiga morte de fisioterapeuta na Baixada Fluminense

Vitor Paulo Sequeira também tratava idosos com dificuldades de mobilidade - Foto: Reprodução

Vitor Paulo Sequeira também tratava idosos com dificuldades de mobilidade - Foto: Reprodução

A Polícia Civil está conduzindo uma investigação sobre a morte de um fisioterapeuta, identificado como Vitor Paulo Sequeira, na noite da última quarta-feira (1º) na Rua Tibiriçá, no bairro Comendador Soares, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Conforme relatos de testemunhas, Vitor Paulo foi vítima de tiros enquanto estava em um bar na região.

Nas redes sociais, amigos e familiares expressaram pesar pela perda. Até o momento, não há informações disponíveis sobre a possível motivação por trás do crime. Um amigo compartilhou: "Infelizmente para nós que não tínhamos um simples amigo, mas um parceiro e um verdadeiro irmão, ficamos tristes e chocados com a notícia da morte tão brutal dessa pessoa maravilhosa." Outro amigo prestou homenagem, dizendo: "Hoje fui surpreendido com essa triste surpresa da morte desse meu amigo e irmão de muitos anos. Uma perda muito grande. Descanse em paz, meu irmão e amigo. Até breve!"

Leia mais:

➢ Homem é preso por furtar concessionaria de carros em Niterói

➢ Empresário é sequestrado enquanto esperava para dar entrevista à TV

Além de sua profissão como fisioterapeuta, Vitor Paulo também se dedicava ao tratamento domiciliar de idosos com dificuldades de mobilidade e era um músico tubista em um projeto musical.

A investigação desse caso está sob a responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que busca esclarecer as circunstâncias do ocorrido e identificar os envolvidos.