Disque Denúncia pede informações sobre os envolvidos na morte de motorista de aplicativo na Zona Oeste do Rio

O Disque Denúncia divulga, nesta sexta-feira (03), um cartaz para ajudar no inquérito instaurado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), a fim de obter informações que levem à identificação e prisão dos envolvidos na morte do motorista de aplicativo, José Deuzimar Rodrigues Veras, de 68 anos, que foi encontrado morto dentro do porta-malas do próprio carro na Zona Oeste do Rio, na quarta-feira (01). Ele estava desaparecido desde a manhã desta terça-feira (31).

Segundo a Polícia Militar, o 18º BPM (Jacarepaguá) foi acionado para uma ocorrência de homicídio na Via Light, no Rio das Pedras, onde encontraram José Deuzimar sem vida. De acordo com familiares, na manhã de segunda-feira, a vítima levou um passageiro para Rio das Pedras, e não voltou mais.

De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), assumiu o caso. Agentes da especializada estão realizando diligências para apurar a autoria e a motivação do crime.



Quem tiver informações sobre os envolvidos na morte de José Deuzimar, denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.