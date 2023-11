Veículo de motorista de aplicativo morto estava sendo utilizado para sequestro de crianças

O veículo em que o motorista de aplicativo José Deuzimar Rodrigues Veras, de 68 anos, foi encontrado morto em Rio das Pedras, na Zona Oeste, estaria sendo utilizado para assaltos e sequestro de crianças na região. O corpo do homem foi achado no porta-malas do carro nesta quarta-feira (1º).

Em imagens obtidas pela filha do motorista, Camila Veras, de 29 anos, é possível observar o automóvel de cor branca, modelo Prisma, sendo dirigido por um outro homem, que ainda não identificado, em Rio das Pedras.

"A gente achou o carro através de uma filmagem de uma denúncia de que estavam sequestrando crianças com um Prisma branco, a gente conseguiu puxar a placa e batia. A gente começou a procurar o carro e quando achou, a gente ainda tinha esperança de terem jogado ele em algum lugar, dele ter passado mal e ido para algum hospital que a gente ainda não tinha procurado. Minha irmã passou por Rio das Pedras e viu o carro parado, foi quando a gente chamou a polícia e foi todo mundo para lá, e abriram o porta-malas e ele estava lá dentro", relatou a filha.

Leia também

Mulher é presa por apresentar documento falso para retirar benefício do INSS

Corpos de homens mortos em Vista Alegre, SG, continuam no IML

Segundo a Camila, o pai teria desaparecido na manhã da última segunda-feira (30), após levar um passageiro com quem costumava combinar corridas particulares para Rio das Pedras. O último contato com José teria sido realizado às 12h, pois depois ele parou de responder mensagens e atender ligações. "Começamos a procurar em hospitais e sem respostas, o último lugar que a gente queria procurar era no IML", desabafou.



O enterro está marcado para sexta-feira (3) no Cemitério do Pechincha, na mesma região, às 16h.

Os familiares da vitima ainda não foram convocados para prestar depoimento acerca do caso. Segundo a Polícia Civil, agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) continuam as investigações para apurar a autoria e a motivação do crime.