Corpo de motorista de app é encontrado em porta-malas na Zona Oeste do Rio

O corpo de um motorista de aplicativo foi encontrado dentro do porta-malas do seu próprio carro, nesta quarta-feira (1º), em Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio.

José Deuzimar Rodrigues Veras, de 68 anos, estava desaparecido desde o início da tarde dessa terça-feira (31) e, de acordo com moradores da região, seu carro teria sido utilizado por suspeitos no mesmo dia de seu desaparecimento.

Depois de seu corpo ser encontrado, policiais militares do 18º BPM (Jacarepaguá) acionados para o local isolaram a área para a perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que investiga o caso.

Os filhos do idoso usaram as redes sociais para lamentar o assassinato do pai e pedir justiça. Eles também relembraram a morte recente da mãe, que faleceu há quase um ano.

A Polícia Civil informou que as circunstâncias envolvendo o homicídio estão sendo apuradas.