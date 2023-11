Polícia Civil recupera mais duas metralhadoras furtadas de quartel do Exército em São Paulo

Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), com apoio da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte) e da Inteligência do Exército Brasileiro, recuperaram, na manhã desta quarta-feira (1º/11), mais duas metralhadoras calibre .50 furtadas do Arsenal de Guerra do Exército de Barueri, em São Paulo. Com isso, das 21 armas furtadas, 19 já foram recuperadas.

"A Polícia Civil está de parabéns por essa apreensão. O trabalho de inteligência identificou o trajeto dos armamentos e os agentes conseguiram recuperá-los. Vamos asfixiar financeiramente o crime organizado, sem recuar um milímetro sequer. Essa é a resposta do Estado para as organizações criminosas", declarou o governador Cláudio Castro.

Os armamentos foram encontrados em um veículo, na Avenida Lúcio Costa, altura da Praia da Reserva, na Barra da Tijuca. De acordo com o secretário de Estado de Polícia Civil, delegado Marcus Amim, os deslocamentos das armas realizados pelos criminosos estavam sendo monitorados pela Polícia Civil.

"Informações de inteligência detectaram que o armamento estava em deslocamento. Foram realizadas diversas diligências, inclusive em hotéis da Zona Oeste, para localizar as armas. Com base no trabalho de inteligência das forças de segurança conseguimos interceptar e recuperar os armamentos", explicou o secretário.

As armas foram preservadas da forma em que foram apreendidas, submetidas à perícia, e serão devolvidas ao Exército Brasileiro. O veículo que estava em posse dos criminosos será periciado.