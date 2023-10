Homem morto a tiros em Maricá será sepultado em São Gonçalo

Cemitério São Miguel, na Estrela do Norte, em São Gonçalo. - Foto: Arquivo OSG

O corpo de João Vitor Francisco Torres, de 37 anos, morto a tiros na tarde de sexta-feira, 27, em Santa Paula, no distrito de Inoã, Maricá, será sepultado nesta segunda-feira, 30, às 12h, no Cemitério São Miguel, na Estrela do Norte, em São Gonçalo.

João Vitor e sua filha Antonella, de apenas dois anos, morreram por conta de um ataque a tiros ao carro em que estavam. A outra filha da vítima, Valentina Duarte, gêmea de Antonella, permanece entubada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em Maricá, após ser ferida por disparos. O motorista de aplicativo também ferido no tiroteio recebeu alta.

O motorista de aplicativo também ferido no tiroteio recebeu alta. | Foto: Divulgação

O ataque ocorreu no momento em que João Vitor buscava suas filhas na casa da mãe das meninas. Testemunhas contaram que um carro emparelhou ao lado do veículo de aplicativo onde estava a família, e efetuou os disparos. O pai morreu no local.

Antonella, que chegou a ser socorrida com vida, foi sepultada no Cemitério de Maricá, neste domingo (29).

De acordo com as investigações, o crime teria relação com o tráfico da região.