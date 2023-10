Escola lamenta morte prematura de menina assassinada em Maricá

A Escola Municipal Lucimere Rodrigues de Melo, localizada em Inoã, Maricá, expressou pesar pela trágica perda de uma de suas alunas, vítima de um ataque perpetrado por criminosos na tarde da última sexta-feira (27). Antonella Duarte, de 2 anos, que frequentava a instituição de ensino, estava em um veículo de aplicativo com seu pai, João Vitor Francisco Torres, de 37 anos, e sua irmã gêmea, Valentina, quando o veículo foi alvejado. Todos ficaram feridos.

João Vitor veio a óbito no local do incidente. As meninas e o motorista foram prontamente socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara. Contudo, Antonella não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade de saúde.

Em uma publicação feita pela escola das crianças, na noite passada, a instituição expressou profundo pesar pela morte de Antonella e fez um apelo por orações em prol de Valentina, que continua internada.

De acordo com informações da Polícia Militar, as outras três vítimas foram prontamente socorridas e levadas com vida para o Hospital Municipal Ernesto Che Guevara. A polícia informou que uma equipe do 12° BPM (Niterói) reforçou o policiamento na região.

Na manhã deste sábado, a Prefeitura de Maricá, por meio de nota informou o estado de saúde de Valentina e do motorista. Leia na íntegra:

''A Secretaria Municipal de Saúde de Maricá informa que duas pessoas seguem internadas no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara vítimas de disparo por arma de fogo. A criança está no CTI entubada e estável. O motorista está lúcido e orientado, com quadro de saúde estável e acompanhado pela equipe de cirurgia bucomaxilofacial.''

Ainda não há informações sobre o horário e local de enterro e sepultamento de Antonella. O pai dela, João, tem enterro previsto para a próxima segunda-feira (30), no Cemitério Municipal de São Gonçalo.