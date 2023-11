Verdureiro baleado em Alcântara tem alta hospitalar

O jovem recebeu alta no início da tarde desta terça (31) - Foto: Divulgação

O verdureiro Wallace da Silva Barreto, de 24 anos, que foi baleado na manhã desta terça-feira (31), na Rua São Pedro, em Alcântara, teve alta hospitalar ainda nesta tarde.

De acordo com relatos de testemunhas, por volta das 10h da manhã houve uma tentativa de roubo de moto na rua em questão, onde o jovem estava trabalhando. Durante a ação criminosa, policiais militares foram acionados e dispararam para conter o roubo. Neste momento, no entanto, o rapaz acabou sendo baleado por uma bala perdida.

"Infelizmente nós somos vítimas da sociedade. Teve ali um assalto e ao meu ver o policial não deveria chegar atirando, porque ali passa muita gente. Essa bala pegou na perna do Wallace, que está bem, graças a Deus, mas poderia estar sendo velado neste momento, numa grande tragédia, mas Deus esteve a frente e um milagre aconteceu", disse um familiar.



Wallace foi socorrido por uma viatura da Guarda Municipal e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, onde, segundo parentes, foi atendido, passou por todos os procedimentos e passa bem. O jovem recebeu alta no início da tarde desta terça (31).

A assessoria do programa Segurança Presente, em nota, informou que "agentes receberam uma denúncia anônima de que dois homens estariam armados em um veículo modelo Fiorino de cor branca. Após os policiais solicitarem que o carro parasse, os bandidos desceram do automóvel e dispararam contra os agentes, que revidaram. Um dos criminosos subiu em uma moto e escapou junto com o comparsa."



Ainda segundo testemunhas, não houve troca de tiros entre policiais e assaltantes. Os criminosos teriam fugido assim que os agentes chegaram efetuando os disparos.

O caso será investigado pela 74ª DP (Alcântara). Uma das armas utilizadas pelos bandidos caiu e foi apreendida por policiais. Até o momento, ninguém foi preso.