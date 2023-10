PM prende três suspeitos por tráfico de drogas em Itaboraí

Nesta terça-feira (31), agentes do 35º BPM (Itaboraí), em patrulhamento no Bairro Santo Antônio/Morada do sol, em Itaboraí, se depararam com vários suspeitos na prática de tráfico de entorpecentes.

Após um breve confronto e cerco tático, os PMs prenderem três suspeitos, além de realizarem apreensão de uma pistola cal 9 mm e material entorpecente.

* Ocorrência em andamento.