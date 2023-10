Homem é detido minutos após furtar idosa em Icaraí

Um homem, de 24 anos de idade, foi detido, na manhã desta terça-feira (31), por policiais da Operação Segurança Presente Icaraí após furtar um cordão de uma idosa, de 80 anos, no bairro Icaraí, na zona sul de Niterói. Ele confessou o crime na delegacia.

De acordo com a PM, que realizou a prisão, após receber informações sobre o delito, que aconteceu na Rua 5 de Julho, os militares realizaram buscas e, com as características passadas, conseguiram localizar o suspeito.

Na delegacia, o homem foi reconhecido pela vítima e depois confessou ter realizado o crime. Ele ainda mostrou aos policiais parte do cordão furtado.

O suspeito foi autuado por furto e seguiu preso. Parte do cordão e a bicicleta que estava em posse do acusado foram apreendidos.